الوزيرة عكر عزت في رسالة الى نظيرها العراقي بضحايا مستشفى الإمام الحسين

أعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في رسالة الى وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين عن حزنها وأسفها للحادثة التي وقعت في مستشفى الحسين وقد جاء في الرسالة:

“ببالغ الأسى تلقيت نبأ فاجعة الحريق الذي نشب أمس الإثنين في إحدى مستشفيات محافظة ذي قار، وإذ أتقدم منكم ومن العراق الشقيق حكومة وشعبا ومن ذوي الضحايا بأحرالتعازي وأصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الجلل، أسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع مغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام