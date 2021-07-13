الوزيرة عكر عزت في رسالة الى نظيرها العراقي بضحايا مستشفى الإمام الحسين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 14:42

الوزيرة عكر عزت في رسالة الى نظيرها العراقي بضحايا مستشفى الإمام الحسين

منذ 42 mins 13 July، 2021
الوزيرة زينة عكر
لبنان

أعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في رسالة الى وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين عن حزنها وأسفها للحادثة التي وقعت في مستشفى الحسين وقد جاء في الرسالة:
“ببالغ الأسى تلقيت نبأ فاجعة الحريق الذي نشب أمس الإثنين في إحدى مستشفيات محافظة ذي قار، وإذ أتقدم منكم ومن العراق الشقيق حكومة وشعبا ومن ذوي الضحايا بأحرالتعازي وأصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الجلل، أسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع مغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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