إعلام عراقي: استهداف الجزء العسكري الذي يضم قوات أمريكية في مطار أربيل بالصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 01:12
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وزارة الصحة العامة: 294 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا
الرئيس عون أبلغ وزير الخارجية القطري ترحيب لبنان بدعم بلاده الدائم وبأي خطوة قطرية للمساعدة على حل أزماته الراهنة
وزير الخارجية القطري نقل الى الرئيس عون تحيات أمير الدولة واستعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات على الصعد كافة
تكتل لبنان القوي: يجدد التكتل دعوته الرئيس المكلف الإسراع في تأليف الحكومة برئاسته ويؤكد التكتل استعداده تقديم كل الدعم
تكتل لبنان القوي يكرر مطالبته بالسير في التدقيق الجنائي وضرورة تحمل مصرف لبنان مسؤولياته في تأمين استيراد المواد
الإحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال المواجهات بالمنطقة الشرقية لجبل صبيح في بيتا جنوب نابلس
شرطة الإحتلال تقتحم حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالتزامن مع اعتداء المستوطنين على أهالي الحي
الجهاد الإسلامي: ندين حملات الاعتقال بحق النشطاء والإعلاميين وعمليات القمع بحق المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
الجهاد الإسلامي: إن السياسات التي تنتهجها السلطة وأجهزتها الأمنية هي استمرار لنهج الفشل والعجز
الجبهة الشعبية: ندعو السلطة لتغليب المصلحة الوطنية والتوقف عن سلوكها العنيف إزاء المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين
محكمة الصلح في رام الله تقرر الإفراج عن 8 فلسطينيين والإبقاء على توقيف 4 اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في تظاهرة الإثنين
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: المحادثات مع الجانب السعودي حققت بعض التقدم وإيران ستواصل المفاوضات حتى تضييق الخلاف
مصادر عراقية: استهداف أرتال دعم لوجستي لقوات الإحتلال الأميركي في محافظتي الديوانية والأنبار بعبوات ناسفة
القيادة الأمريكية الوسطى: أكملنا أكثر من 90% من عملية الانسحاب من أفغانستان
رئيس الوفد الوطني اليمني بعد لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أكدنا استعدادنا لإتمام عملية تبادل شاملة للأسرى
محمد عبد السلام: طالبنا بالكشف عن مصير المفقودين وإعطاء هذا الجانب إهتماماً أكبر
هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادلٍ لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
محكمة الصلح في رام الله تقرر الإفراج عن 8 فلسطينيين والإبقاء على توقيف 4 اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في تظاهرة الإثنين
مصادر عراقية: استهداف أرتال دعم لوجستي لقوات الإحتلال الأميركي في محافظتي الديوانية والأنبار بعبوات ناسفة
رئيس الوفد الوطني اليمني بعد لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أكدنا استعدادنا لإتمام عملية تبادل شاملة للأسرى
محمد عبد السلام: طالبنا بالكشف عن مصير المفقودين وإعطاء هذا الجانب إهتماماً أكبر
قوى الأمن الداخلي الإيرانية: تفكيك خلية إرهابية في محافظات البلاد الجنوبية واعتقال عناصرها الرئيسية
وكالة الطيران الروسية: العثور على حطام طائرة الركاب التي اختفت في أقصى شرق روسيا وعلى متنها 28 شخصاً
هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادلٍ لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وكالة الطيران الروسية: العثور على حطام طائرة الركاب التي اختفت في أقصى شرق روسيا وعلى متنها 28 شخصاً
هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادلٍ لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
إعلام عراقي: استهداف الجزء العسكري الذي يضم قوات أمريكية في مطار أربيل بالصواريخ
منذ 51 mins
7 July، 2021
عاجل
القوات الامريكية في العراق
مطار اربيل
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