كيم في رسالة إلى شي: سنرفع الصداقة مع الصين إلى نقطة استراتيجية جديدة

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بدفع علاقات بلاده مع الصين إلى “مستقبل مشرق” على الرغم من الوضع الدولي “المعقد”، وذلك في رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها كيم إلى شي اليوم الخميس بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الحاكم في الصين.

وقال كيم في رسالته: “على الرغم من الوضع الدولي المعقد، فإن الحزبين والبلدين، بإيمان راسخ بعدالة القضية الاشتراكية والشيوعية، كلاهما يتقدمان بوتيرة سريعة نحو مستقبل أكثر إشراقا، ويتغلبان على الصعوبات والمحن من خلال صداقتهما الوطيدة وأواصر التقارب”.

وأضاف كيم، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن حزب العمال الكوري “من خلال وحدته القوية مع الحزب الشيوعي الصيني، سيرفع الصداقة بين كوريا الديمقراطية والصين إلى نقطة استراتيجية جديدة بحسب ما يتطلبه العصر ووفقا لرغبة شعبي البلدين”.

وفي إشارة واضحة إلى تعميق التنافس بين الصين والولايات المتحدة، قال كيم أيضا إن “القوى المعادية” منخرطة في ” افتراءات شريرة وضغوط شاملة” على الصين، لكن “لا يمكنها أبدا منع التقدم المستمر للشعب الصيني”.

المصدر: وكالات