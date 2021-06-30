حركة #طالبان تعلن سيطرتها على مقر مديرية كلدار بولاية بلخ شمالي #أفغانستان (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 11:12

حركة #طالبان تعلن سيطرتها على مقر مديرية كلدار بولاية بلخ شمالي #أفغانستان (وكالة يونيوز)

منذ 13 mins 30 June، 2021
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