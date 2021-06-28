الامام الخامنئي: في ظل الأوضاع التي يعيشها الشعب الايراني ووجود جائحة كورونا فإن مشاركة ما يقارب 60% في الانتخابات أمر جيد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 12:54

الامام الخامنئي: في ظل الأوضاع التي يعيشها الشعب الايراني ووجود جائحة كورونا فإن مشاركة ما يقارب 60% في الانتخابات أمر جيد

منذ 10 mins 28 June، 2021
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