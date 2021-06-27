قوات الاحتلال الاسرائيلية تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية في منطقة حي النهضة شرق #رفح جنوب قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 10:34

قوات الاحتلال الاسرائيلية تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية في منطقة حي النهضة شرق #رفح جنوب قطاع #غزة

منذ 55 mins 27 June، 2021
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