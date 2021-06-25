أسعار النفط تواصل الصعود بفضل توقعات بنمو الطلب وشح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، محققة مكاسب للأسبوع الخامس على الترتيب، وذلك بفضل توقعات بشح الإمدادات تقابله زيادة في الطلب.

وحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 75.62 دولار للبرميل ، وتتجه صوب تسجيل قفزة 2.9 بالمئة في الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 73.35 دولار للبرميل، وتمضي صوب تحقيق مكسب أسبوعي 2.4 بالمئة.

ونقلت “رويترز” عن محللون أن “التوقعات بشح في السوق العالمية هي العامل الرئيسي الذي يدعم النفط الخام إذ يتعافى الطلب بينما تقيد أوبك+ المعروض”.

المصدر: رويترز