غرفة التحكم المروري : قتيلان و16 جريحا في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 10:14
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تكتل لبنان القوي: لا يحق لأحد تحويل اللبنانيين لأسرى معادلة اللاءات المانعة لتشكيل الحكومة بعد كل التنازلات والتسهيلات
تكتل لبنان القوي: الاستمرار في حالة المراوحة هو جريمة بحق الناس ولا يمكن السكوت عليها او القبول باستمرارها
تكتل لبنان القوي: تأمين المحروقات والدواء والمواد الأساسية لا يجوز أن يتوقف ولا يجوز السماح بارتفاع الأسعار دون مساعدة
الإدارة الأمريكية تحجب المواقع الإلكترونية لعدد من القنوات التلفزيونية أبرزها قناة العالم والمسيرة وفلسطين اليوم
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو شعبنا المنتفض في الضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد المقاومة
فصائل المقاومة الفلسطينية: نؤكد على ضرورة وقف الاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندين قرار الأمين العام للأمم المتحدة لعدم إدراج الإحتلال على قائمة العار
حركة حماس عقب اجتماع للفصائل الفلسطينية في غزة: نحذر الإحتلال من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار أو إعاقة عملية الإعمار
3 أسرى فلسطينيين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية بإضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
إندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة عقب مسيرة المطالبة بجثامين شهداء
مستوطنون برفقة قوات الإحتلال يقتحمون منازل أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ويجبرون المتضامنين في الحي على المغادرة
قوات الاحتلال تسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء لما يزيد على 20 منشأة في قرية روجيب شرق نابلس
إعلام العدو: وفد "أمني إسرائيلي" يتوجه الى مصر للمرة الثانية خلال أيام لبحث قضية الأسرى "الإسرائيليين" في غزة
الرئيس الإيراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي: لن نسمح بضياع حقوق الشعب الإيراني والعدالة ستكون المحور في عمل حكومتي
السيد رئيسي: سنتخذ قرارات سريعة لتطعيم الشعب الإيراني ضد وباء كورونا للحد من تضرر شرائح الشعب جراء الجائحة
الرئيس السوري يرسل برقية شكر لرئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن يعبر فيها عن تقديره لمواقف اليمن الداعمة للشعب السوري
الرئيس الأسد للرئيس المشاط: نشارككم الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية
الخارجية السورية: محاولات المجموعات الإرهابية فبركة مسرحية استخدام أسلحة كيميائية يتم بتوجيه من أمريكا ودول غربية
الخارجية السورية: محاولات فبركة مسرحية استخدام أسلحة كيميائية في إدلب لن تثني سورية عن الاستمرار بمكافحة الإرهاب
وزير الخارجية الروسي: موسكو وكاراكاس تبحثان إمكانية إمداد فنزويلا بالأسلحة الروسية
اليمن: مسيرة حاشدة للاطفال في العاصمة صنعاء تنديداً بمواقف الأمم المتحدة بحق أطفال اليمن
وزير الخارجية النمساوي: قد لا يكون الاتفاق النووي مثاليا لكنّه مهمّ
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
10 قتلى بينهم 9 أطفال إثر اصطدام أكثر من 15 سيارة قرب غرينفيل في ولاية ألاباما الأمريكية
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المنامة ترفض تقريراً أممياً دعا إلى إطلاق سراح ناشطين بحرينيين 2 محكومين بالإعدام انتزعت اعترافاتهما تحت التعذيب
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
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غرفة التحكم المروري : قتيلان و16 جريحا في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 54 mins
23 June، 2021
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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