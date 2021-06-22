شقيقة رئيس كوريا الشمالية ترد على واشنطن

قالت شقيقة رئيس كوريا الشمالية كيم يو-جونغ إن “واشنطن لديها توقعات خاطئة، بعدما وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي تعليقات كيم جونغ أون حول الحوار مع أمريكا بأنها إشارة مثيرة للاهتمام”.

تأتي تصريحات كيم يو-جونغ بعد يوم من تصريح الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم، بأن الولايات المتحدة عرضت الاجتماع مع كوريا الشمالية “في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة”.

وقالت شقيقة كيم إن “التوقعات التي اختاروها بطريقة خاطئة، ستدفعهم إلى مزيد من خيبة الأمل”، في إشارة إلى الساسة الأمريكيين، وأضافت أنه “يبدو أن الولايات المتحدة قد تفسر الموقف بطريقة تحقق لها الراحة”.

المصدر: روسيا اليوم