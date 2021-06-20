لقاء علماء صور يهنئ الشعب الايراني بالعملية الانتخابية التي أثبت فيها تمسكه بالثورة الاسلامية ومرتكزاتها

هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي الشعب الايراني بالعملية الانتخابية التي أثبت فيها تمسكه بالثورة الاسلامية ومرتكزاتها، مؤكدا ان نجاح العملية الإنتخابية وسط الحصار وكل الضغوط الخارجية والظروف الصعبة يعتبر إنتصارا حقيقيا يضاف إلى الإنتصارات الكثيرة التي تحققت بفضل النهج الذي أسسه الامام الخميني (رضوان الله عليه) القائم على الإنسان لا إستغلاله.

وخلال تصريح له بارك العلامة ياسين للقيادة في ايران وفي مقدمتها الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله) بالإنتخابات الديمقراطية التي تثبت أن الديمقراطية في ايران حقيقية وليست وهمية، مؤكدا ان قيادته الحكيمة ومن معه سيحققون المزيد من الإنجازات والنجاحات والتطلعات للشعب الايراني خصوصا وللشعوب المستضعفة عموما.

وأضاف: إننا نبارك لسماحة السيد ابراهيم رئيسي انتخاب الشعب له والنابع من المؤهلات الرفيعة التي يحملها، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته والحفاظ على الجمهورية الاسلامية املا وناصرا للشعوب المستضعفة في العالم والمزيد من الإستمرار في التقدم في مختلف المجالات لا سيما العلمية وتسجيل المزيد من الإنتصارات على المشروع الصهيوامريكي الذي فشلت وستفشل جميع مخططاته الرامية لإنهاء الجمهورية الاسلامية.

وختم العلامة ياسين داعيا دول المنطقة للتعلم من التجربة الديمقراطية في ايران والإنفتاح عليها، متمنيا للشعب الايراني المزيد من التقدم والازدهار والانجازات، مثمنا الدور الكبير لإيران في محور المقاومة وفي مواجهة قوى الاستكباري العالمي وافشال مخططاته الصهيوامريكية حتى تعيش المنطقة في امن وسلام واستقلال.

المصدر: بريد الموقع