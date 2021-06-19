الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي: انتخابات الامس تعبير عن التوحيد والقومية والثقة الوطنية بالنفس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 20:42
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فوز السيد ابراهيم رئيسي برئاسة الجمهورية الإيرانية بعد حصوله على 17 مليونا و926 ألف صوت بنسبة 62% من أصوات المقترعين
وزير الداخلية الإيراني: عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 28 مليونا و933 ألفا ونسبة المشاركة بلغت 48.8%
الإمام السيد علي الخامنئي: الشعب الإيراني هو الفائز الأكبر في الانتخابات والمشاركة الملحمية تشكل صفحة مشرقة أخرى لأمجاده
الإمام الخامنئي: الحضور الملحمي في مراكز الاقتراع مؤشر واضح على عزم الشعب الإيراني وأمله وعينه الساهرة على أمن البلاد
الرئيس الإيراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي: أتمنى أن أكون محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبني
السيد رئيسي: سأتعاون مع حكومة الشيخ حسن روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضائها للاطلاع على تجربتهم
الرئيس بري يبرق إلى الإمام الخامنئي والسيد ابراهيم رئيسي مهنئاً بإنجاز الشعب الايراني لإستحقاق الانتخابات الرئاسية
بري: الجمهورية الاسلامية كما هي عظيمة في صنع صمودها ومنعتها هي عظيمة في صنع وصون خياراتها واستحقاقاتها الدستورية
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يبعث برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب: نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين اليمن وايران
الرئيس السوري بشار الأسد مهنئاً السيد رئيسي: نتمنى لك النجاح لما فيه خير الشعب الإيراني بوجه مخططات كسر إرادته
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يهنئان السيد رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يهنئ السيد ابراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات والسيد رئيسي يدعوه لزيارة طهران
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يهنئ السيد رئيسي بفوزه في الانتخابات معبرا عن إيمانه بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تهنئ السيد رئيسي: نحن على ثقة بأن الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية مستمر
حركة حماس تبارك للسيد رئيسي: نسأل الله له التوفيق في قيادة إيران وتعزيز مواقفها في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة
الرئيس عون يلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية في بعبدا: الإصلاحات هي المعركة الأساسية للحكومة الجديدة
الرئيس نبيه بري يستقبل بوريل في عين التينة وقدم له شرحاً مفصلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية وأين تقف الآن
وزارة الصحة العامة: 104 إصابات و4 وفيات بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
حركة حماس: نستنكر عدم إدراج الإحتلال في قائمة العار الأممية وندعو لتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبته
حكومة الإنقاذ الوطني تدين قرار الأمم المتحدة بإدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال وتعتبره مشترى بالمال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس نبيه بري استقبل بوريل في عين التينة وقدم له شرحاً مفصلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية وأين تقف الآن
الرئيس بري أكّد للموفد الأوروبي أن العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية
حركة حماس: نستنكر عدم إدراج الإحتلال في قائمة العار الأممية وندعو لتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبته
القوات المسلحة اليمنية: عملية هجومية لسلاح الجو المسير بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
حكومة الإنقاذ الوطني تدين قرار الأمم المتحدة بإدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال وتعتبره مشترى بالمال
المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يدعوان إلى توخي الحذر خلال مباريات أوروبا لكرة القدم في مواجهة متحور دلتا
المكسيك وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الوقاية من مخاطر الأوبئة
الأمم المتحدة تدين في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما وتدعو الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح إلى هذا البلد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي: انتخابات الامس تعبير عن التوحيد والقومية والثقة الوطنية بالنفس
منذ 2 ساعة
19 June، 2021
عاجل
الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي
ايران
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