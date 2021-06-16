غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و16 جريحاً في 14 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 16 2021 - 08:42

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و16 جريحاً في 14 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 58 mins 16 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة