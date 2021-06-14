الهيئة الصحية الاسلامية نفذت مئات المهمات خلال أسبوع

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بيان لها الاثنين أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفذت 1092 خدمة ومهمة مختلفة من 8 حتى 14 حزيران.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل التالي:

– 39 خدمات نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز حالة وفاة واحدة (1) بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 59 خدمة نقل حالات وفاة أخرى.

– 187 خدمة تدخل إسعافي منزلي.

– 14 خدمة تعقيم.

– 220 نشاطا توعويا

– 335 حالة طارئة أو مرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– مواكبة إسعافية لـ 30 نشاطا.

– إعارة 115 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

– إطفاء 90 حريقا.

– تنفيذ عمليتي (2) إنقاذ.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

ولفت البيان الى أن “المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن 13873 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2305 متوفى بالفيروس من أصل 7798 في لبنان”.

وتابع البيان “كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2981 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 7122 مهمة توعوية وإرشادية و 56685 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام