التحكم المروري: اصطدام سيارة بحائط عند مفرق بلدة #بسلوقيط على طريق #زغرتا #اهدن نتج عنه قتيل وجريحين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2021 - 17:38

التحكم المروري: اصطدام سيارة بحائط عند مفرق بلدة #بسلوقيط على طريق #زغرتا #اهدن نتج عنه قتيل وجريحين

منذ 36 mins 13 June، 2021
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