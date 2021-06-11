كورونا في بريطانيا.. تسجيل 7393 إصابة و7 وفيات جديدة

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، 7393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، بينما تم رصد 7 وفيات.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7393، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4542986 إصابة.

وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ أمس الأربعاء 7540 حالة، ما يمثل أعلى مستوى منذ أواخر فبراير 2021.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 7 وفيات ناجمة عن المرض مقارنة مع 6 حالات الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127867 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 40.886 مليون شخص، بينهم أكثر من 28.857 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز