كنعان: اللامركزية الادارية والمالية الموسعة تحل مشاكل كبيرة في الاقتصاد والإنماء والخدمات الاجتماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 01:58

كنعان: اللامركزية الادارية والمالية الموسعة تحل مشاكل كبيرة في الاقتصاد والإنماء والخدمات الاجتماعية

منذ 36 mins 11 June، 2021
ابراهيم كنعان
لبنان

سأل النائب ابراهيم كنعان خلال لقاء في جامعة الروح القدس – الكسليك: “أين اللامركزية الإدارية الموسعة بعد 31 سنة على اتفاق الطائف؟ فهل هو لائحة طعام يأخذ البعض منه ما يرغب كصلاحيات رئاسة الجمهورية والديموقراطية التوافقية والحكم بثلاثة رؤوس، وتترك الإصلاحات البنيوية حبرا على ورق؟”.

‏أضاف: “بعد إقرار قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية المتحدرين من أصل لبناني، لا شيء أهم من اللامركزية الادارية والمالية الموسعة التي تحل مشاكل كبيرة في الاقتصاد والانماء والخدمات الاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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