الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم العاشر على التوالي بسجون العدو الاسرائيلي

يواصل الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي من قبل العدو الاسرائيلي.

ومددت محكمة في كيان العدو الاسرائيلي الإثنين اعتقال الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، لمدة 48 ساعة، لإصدار أمر اعتقال إداريّ بحقّه.

وأكد “نادي الأسير الفلسطيني” أن “الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على توالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، وشرع في إضرابه منذ لحظة اعتقاله في الـ30 من أيار الماضي، ويقبع حتى اليوم في معتقل الجلمة”.

يشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

المصدر: فلسطين اليوم