النفط يهبط بفعل شكوك بشأن تعافي الطلب

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الثلاثاء، إذ سلطت بيانات صينية كشفت هبوط واردات البلد من الخام في مايو/ أيار، الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود.

ونزل خام برنت 49 سنتا ما يعادل 0.7 في المئة إلى 71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش بعدما فقد 0.6 في المئة أثناء الليل.

وهبط الخام الأمريكي 44 سنتا ما يوازي 0.6 في المئة إلى 68.79 دولار للبرميل بعدما خسر 0.6 في المئة في الجلسة السابقة.

وقال بوب ياوجر مدير التعاملات الآجلة على الطاقة في ميزوهو سيكيورتيز: “واردات النفط الصينية عند أقل مستوى في خمسة أشهر … تتجه لتأكيد الضعف في السوق الآسيوية”، وفقا لـ “رويترز”.

ونزلت واردات الخام الصينية 14.6 في المئة في مايو من مستوى مرتفع قبل عام، وسجلت الشحنات التي تصل يوميا أقل مستوى هذا العام إذ حدت أعمال صيانة في مصاف من الطلب على مشتريات الخام.

وارتفعت أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، وزاد برنت نحو 40 في المئة، وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من كوفيد-19.

المصدر: سبوتنيك