العدو الاسرائيلي يطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين في نعلين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2021 - 18:22

العدو الاسرائيلي يطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين في نعلين بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 4 June، 2021
مواجهات
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي الجمعة في المنطقة الجنوبية من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين خلال مواجهات في المنطقة الجنوبية في البلدة المحاذية للجدار، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين نقلا على إثرها للعلاج”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بكثافة، ما أدى إشعال النيران في إحدى الأراضي الزراعية”، وتابع “خرج الأهالي إلى الأراضي المذكورة في فعالية دعت إليها فعاليات نعلين، رفضا للاستيطان على أراضي البلدة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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