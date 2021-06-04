إيران تنتقد السلوك غير المهني لبعض الدول فيما يتعلق بالطائرة الأوكرانية

أكد فريق التفاوض الإيراني في أوكرانيا استعداده للمفاوضات والتعاون الثنائي فيما يتعلق بحادث الطائرة الاوكرانية “مع الدول التي تحترم سيادة إيران واستقلالها”.

وقال سفير ايران في كييف منوجهر مرادي تغريجة على حسابه على تويتر الجمعة، “انتهت الجولة الثالثة من المحادثات بين مساعدي وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وأوكرانيا بشأن تحطم طائرة PS752 بعد يومين من المفاوضات المكثفة والجادة في جو بناء ومهني وتمت خلال المحادثات مناقشة مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك الإجراءات الجنائية والقضايا التخصصية بما في ذلك الطيران وسلامة الطيران والتقرير النهائي لإيران”.

وأضاف مرادي “كما أعلن الوفد الإيراني أن أسر 103 ضحايا تقدموا بشكاواهم أمام المحاكم الإيرانية، وبعضهم من الأجانب، واعلن الوفد الإيراني استعداده في إطار قوانين وأنظمة الجمهورية الإسلامية الايرانية، لإتاحة هذه الفرصة لأسر الضحايا الأوكرانيين لتعيين محام وتقديم شكوى ومتابعتها”.

وأضاف “أعلن الوفد الإيراني استعداده لدفع تعويضات لأسر ضحايا الحادث الأوكرانية بمبلغ 150 ألف دولار لكل شخص – وفقا لقرار مجلس إدارة الجمهورية الإسلامية الايرانية وطلب الوفد الأوكراني إطلاع الناجين من القتلى الأوكرانيين على الأمر”.

وتابع السفير الإيراني في كييف “فيما يتعلق بالقضايا التخصصية ، قدم الوفد الإيراني تقريرًا عن خطة سماء أكثر أمانًا وإجراءاتها لضمان تحليق البلاد، وأعلن أنه بعد هذا الحادث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم وقوع حوادث مماثلة”.

وقال مرادي “أعلن الوفد الأوكراني أنه شكّل مجموعة مع ثلاث دول أخرى معنية ودعا إلى مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه المجموعة، وأعلن الوفد الإيراني أنه لا يعترف بمثل هذه المجموعة كطرف تفاوضي، وأعرب عن استيائه من السلوك غير المهني والمواقف العدائية لبعض هذه الدول، كما أكد الوفد الإيراني على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض والتعاطي مع الدول التي تحترم سيادة إيران واستقلالها السياسي”.

وأشار إلى أن “الجانب الأوكراني اعلن استعداده إجراء الجولة المقبلة من المحادثات، ورحب الجانب الإيراني باقتراح الجانب الأوكراني ، بالنظر إلى المستوى العالي للعلاقات السياسية بين البلدين ، ولكن من أجل الحيلولة دون أن تكون المفاوضات استنزافية، وأوضح الوفد أنه سيتم الرد في المفاوضات المقبلة على الأسئلة المتبقية وغير المتكررة حسب قوانين الجمهورية الإسلامية الايرانية”.

المصدر: فارس