نتنياهو يهاجم بينيت ويحرض اليمين الصهيوني

هاجم رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس زعيم حزب “يمينا” اليميني نفتالي بينيت بعد تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في كيان العدو.

ففي أول تصريح له بعد إعلان يائير لابيد عن تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي، قال نتنياهو “لقد باع بينيت النقب الى القائمة العربية الموحدة، جميع نواب الكنيست الذين تم انتخابهم بأصوات اليمين يجب أن يعارضوا حكومة اليسار الخطيرة هذه”.

وأضاف نتنياهو أنه “عرض على منصور عباس الغاء قانون كيمينس بعد طلب عباس والاعتراف بثلاثة قرى غير معترف بها بالنقب فقط وميزانية للمجتمع العربي تصل 15 مليار شاقل”.

المصدر: فلسطين اليوم