روحاني: تم حل القضايا الرئيسية العالقة مع اميركا في مفاوضات فيينا

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني “حل وتسوية القضايا الرئيسية العالقة مع اميركا في مفاوضات فيينا”، لافتاً في الوقت ذاته الى أن “عدداً من القضايا الفرعية ما زالت باقية”. وقال الرئيس روحاني، خلال اجتماع الحكومة الأربعاء، “هنالك عدد من القضايا الفرعية ما زالت باقية”، مضيفاً أن “الاميركيين رأوا أنهم لا يمكنهم هزيمة ايران، لذا فقد أعلن بايدن في حملاته الانتخابية أنه لو فاز في الانتخابات الرئاسية فسيعود للاتفاق النووي”.

وقال الرئيس روحاني إن “البعض يتصور أن بايدن قال هذا الكلام حديثاً ولكن كلا، قاله خلال ايام المنافسات الانتخابية. لقد قال هذا الكلام دوما وكرره المسؤولون الاميركيون الاخرون. لقد قال هذا الكلام حينما كان يخوض منافسة قوية مع خصمه وبالتالي اعطى الشعب الاميركي صوته له، ومعنى ذلك أن الشعب الأميركي يريد الاتفاق النووي، لذا فقد جاءوا الى فيينا ونشهد اليوم ايضاً حلاً وتسوية للقضايا الرئيسية مع اميركا”.

وتابع قائلاً “لو كانت الإرادة مبنية على أن تقوم الحكومة بهذا العمل فقد انجزت الحكومة ذلك، لقد انجزنا عملنا وانتهينا منه. لقد بقينا اوفياء للشعب الايراني فيما وعدناه به بشأن الحظر. كسرنا الحظر مرة في العام 2015 ومرة في العام 2021 لذا فقد انجزنا عملنا”.

المصدر: ارنا