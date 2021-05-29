الولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا

ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي وباء كورونا حول العالم إلى نحو 3 ملايين و520 ألف حالة وفاة وأكثر من 169 مليون إصابة حتى الآن. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 594 ألف شخص، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 33.2 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات حصد فيروس كورونا أرواح نحو 459 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات 16.4 مليون إصابة، تليها الهند في المرتبة الثالثة بحصيلة وفيات تجاوزت 318 ألف حالة وفاة، و27.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي المكسيك التي تحتل المرتبة الرابعة توفي أكثر 223 ألف شخص، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 2.4 مليون إصابة حتى الآن.

وتحتل بريطانيا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، المرتبة الخامسة عالميا، وحصد الوباء فيها أرواح أكثر من 128 ألف شخص، وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 4.5 مليون.

وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة، حيث تسبب تفشي الوباء في وفاة نحو 126 ألف شخص، وتم تسجيل أكثر من 4.2 مليون إصابة حتى الآن، تليها روسيا في المرتبة السابعة، حيث تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 120 ألف حالة، وبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 5 ملايين و44 ألف إصابة.

وفي فرنسا التي تحتل المرتبة الثامنة من حيث الوفيات، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 110 آلاف شخص، وتم تسجيل حتى الآن أكثر من 5.7 مليون إصابة.

وفي ألمانيا التي تحتل المرتبة التاسعة ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 88 ألف شخص، وتم تسجيل نحو 3.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها كولومبيا في المرتبة العاشرة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها أكثر من 88 ألف حالة وفاة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و320 ألف إصابة.

المصدر: روسيا اليوم