ولاية هندية تغرق بالمياه بسبب إعصار هائل…

رب إعصار قوي جدا مساحات واسعة في الهند متسببا بخسائر كبيرة في الأراضي الزراعية، بعد عام واحد فقط من اجتياح إعصار قوي للسواحل الهندية.

وأكد مسؤولون في الهند،أن أكثر من 96 ألف هكتار (237 ألف فدان) من الأراضي الزراعية غمرتها المياه في أجزاء من إحدى ولايات الهند الشرقية ضربتها عاصفة قوية هذا الأسبوع.

وبحسب “رويترز” وصل الإعصار “ياس” من خليج البنغال، يوم الأربعاء الماضي، مثيرا عواصف اجتاحت السدود في ولاية البنغال الغربية.

وضربت العواصف بشكل مباشر دلتا سنداربانس “ذات الوضع البيئي الحساس والتي تمتد إلى بنغلادش المجاورة”، بحسب المصدر.

وأشار مسؤول هندي في ولاية البنغال الغربية، إلى أن التقييم الأولي الذي أجرته الحكومة يكشف أن المياه غمرت حوالي 96650 هكتارا من الأراضي المزروعة بالمحاصيل.

بدوره، قال وزير الثروة السمكية في ولاية البنغال الغربية، أخيل جيري، في تصريحات للوكالة: “وردت تقارير من مناطق كثيرة عن فيضانات جديدة أثناء موجات المد العالية”.

المصدر: سبوتنيك