تعديل وزاري في موريتانيا

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني تعديلا حكوميا أدى لتغيير ثلاثة وزراء، هم وزير الصحة نذيرو ولد حامد ووزير التعليم العالي سيدي ولد سالم ووزيرة الإسكان خديجة منت بوكة.

وحسب مرسوم رئاسي، فإن التعديلات، التي تمت باقتراح من رئيس الوزراء بعد اجتماع في القصر الرئاسي، تضمنت إنشاء وزارات جديدة ودمج أخرى، وتغيير أسماء بعض الوزارات والاختصاصات المسندة إلى الوزراء.

وأسفرت هذه التعديلات عن زيادة أعضاء الفريق الحكومي من 26 وزيرا ليصبح 27 وزيرا، وذلك بعد إنشاء وزارة جديدة للبيطرة.

وحسب التعديل الجديد، فقد دخل الحكومة أربعة وزراء من بينهم وزيرة واحدة، فيما خرج منها ثلاث وزراء من ضمنهم وزيرة واحدة، وهذا هو رابع تعديل وزاري في عهد الغزواني الذي استلم الحكم منذ ما يقارب عشرين شهرًا.

وعين الوزير السابق سيدي ولد الزحاف وزيرا للصحة، ومحمد ماء العينين ولد اييه وزيرا للتعليم، ووالدي ولد الزين وزير الصيد والاقتصاد البحري، وسيد احمد ولد محمد وزيرا للإسكان، والناها بنت هارون وزيرة للعمل الاجتماعي.

المصدر: سبوتنيك