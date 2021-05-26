مركز المصالحة: رصد 46 عملية قصف في إدلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 46 عملية قصف من قبل المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب بشمال سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري ألكسندر كاربوف في بيان له، يوم الثلاثاء، إن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” في سوريا نفذوا 23 عملية قصف في محافظة إدلب و10 عمليات في محافظة اللاذقية و9 عمليات في حماة و4 عمليات في حلب.

وفي وقت سابق، أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن المسلحين يخططون لتنفيذ هجمات باستخدام مواد سامة بهدف اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

ويأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، التي من المقرر أن تجري في يوم الأربعاء 26 مايو.

المصدر: وكالات