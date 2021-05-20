كينيا: مقتل 7 عسكريين في كمين لحركة الشباب الصومالية

أفاد مسؤول بالشرطة الكينية بمقتل 7 عسكريين وفقدان آخر في مقاطعة لامو بعد تفجير وكمين نصبه مسلحو حركة الشباب الصومالية الإرهابية.

وقال المسؤول في حديث لوكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الأربعاء، إن الهجوم وقع قبل أيام فقط من تدشين الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ميناء بلغت تكلفته عدة ملايين من الدولارات في لامو الخميس.

وتحدث المسؤول اليوم الأربعاء شريطة كتمان هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، لعدم رغبة الجيش الكيني في الإفصاح عن الخسائر التي تكبدها.

وكان الجيش قد قال إن الجنود كانوا في مهمة روتينية في منطقة باوري في لامو وتعرضوا لهجوم صباح الثلاثاء بعدان اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة على طريق بودهي-كيونغا، ولم يعلن عن سقوط ضحايا أو مزيد من تفاصيل الهجوم.

المصدر: وكالات