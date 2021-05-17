بالفيديو.. سرايا القدس تبث مشاهد تعرض لأول مرة لإطلاق صاروخ القاسم وتكشف تفاصيل جديدة عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 23:12

بالفيديو.. سرايا القدس تبث مشاهد تعرض لأول مرة لإطلاق صاروخ القاسم وتكشف تفاصيل جديدة عنه

منذ 22 mins 17 May، 2021
فلسطين المحتلة _ سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن صاروخ _الق...دم ضمن عملية _سيف القدس_ - snapshot 69.69.jpg_; filename_=utf-8''فلسطين المحتلة _ سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن صاروخ _الق...دم ضمن عملية _سيف
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مشاهد إطلاق صاروخ “القاسم” الذي دخل الخدمة حديثا ضمن معركة “سيف القدس”، واستهدف حشودا عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين.

وكشفت سرايا القدس تفاصيلا جديدة عن الصاروخ الذي يبلغ مداه القاتل 200 متر، ويحمل رأساً متفجراً يزن 400 كيلوغرام، واستهدفت به عدة تحشدات عسكرية للاحتلال في غلاف غزة، رداً على العدوان المستمر على المسجد الاقصى وقطاع غزة ضمن معركة “سيف القدس”.

واستهدفت سرايا القدس بصاروخ “القاسم” يوم 14 و15 أيار/مايو الجاري، تحشدات عسكرية للاحتلال شرق مدينة رفح وشرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت يوم السبت، عن إدخال عدة صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها ما صاروخ القاسم المطور، وذلك ضمن الحملة الصاروخية التي نفذت بـ 150 صاروخ يوم الجمعة الماضي.

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المصدر: سرايا القدس

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