الصحة الفلسطينية: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي

‎كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوطني التراكمي من تاريخ ٧-٥-٢٠٢١ ولغاية الساعة 12:00 ظهرا من تاريخ ١٧-٥-٢٠٢١ عن أن حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بلغت 220 شهيدا و6039 جريحا.

وذلك على النحو التالي:

-الضفة الغربية: 21 شهيدا بينهم طفل و3728 جريحا.

-‎قطاع غزة: 198 شهيدا بينهم 58 طفلا و35 سيدة و1300 جريحا.

-‎القدس: شهيد و1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 متوسطة و 223 طفيفة.

المصدر: وكالة وفا