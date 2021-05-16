بالفيديو.. قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يهرب مباشرة على الهواء بعد سماع صافرات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2021 - 23:36

بالفيديو.. قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يهرب مباشرة على الهواء بعد سماع صافرات الإنذار

منذ 28 mins 16 May، 2021
عربي وإقليمي - كيان العدو

فر قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال هاربا عند انطلاق صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، بينما كان يتحدث عن إنجازات جيشه الوهمية على الهواء مباشرة.

وكان قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الجنرال إليعازر توليدانو يدلي بتصريحات عبر القناة 13 العبرية مباشرة قرب الحدود مع قطاع غزة هذه الليلة.

وأثناء حديثه ظهرت إشعارات على الشاشة تفيد بدوي صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة التي يتواجد فيها، حيث طلب من المذيع السماح له بالذهاب والهروب للاختباء في الملاجئ؛ خشية سقوط الصواريخ عليه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهرب فيها مسؤول “إسرائيلي” أمام الشاشات إلى الملاجئ بسبب صواريخ غزة، بل سبقه في ذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكثر من مرة.

المصدر: موقع المنار

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