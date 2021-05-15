أبو عبيدة: جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لستة أشهر متواصلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2021 - 15:40

أبو عبيدة: جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لستة أشهر متواصلة

منذ 1 ساعة 15 May، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة