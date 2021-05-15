مجلس وحدة المسلمين في باكستان يؤكد تضامنه ودعمه لفلسطين ووقوفه المطلق الى جانب مقاومتها

وجه أمين عام حزب مجلس وحدة المسلمين في باكستان الشيخ رجا ناصر عباس جعفري الى جميع قادة فصائل المقاومة ومقاتليها والشعب الفلسطيني. وأكد الشيخ جعفري تضامن الشعب الباكستاني ووقوفه المطلق إلى جانب أبطال فلسطين الصامدين في غزة والقدس وكافة المدن والقرى، وأن الشعب الباكستاني يترقب بطولات الفلسطينيين لحظة بلحظة.

وأكد أمين عام حزب مجلس وحدة المسلمين في باكستان أن هذه الإنتفاضة جاءت في وقت ظن البعض أن القضية الفلسطينية قد انتهت وان عصر المقاومة قد ولىّ وان التطبيع اصبح أمرا واقعا وسيفرض عاجلا ام آجلا، وقال “انتم خرجتم بكل شموخ وعزة وكرامة وبشاجعتم غيرتم المعادلة لاعادة بوصلة الصراع الى مكانه الصحيح”.

وأضاف “بمقاوتكم الباسلة لقد اثبتم للعالم كله ان العدو لا يفهم الا لغة القوة ولا يتراجع ولن ينتهي الاحتلال الا بإرادة المقاومين الاحرار أمثالكم، انتم فخر العرب وشرف الامة الاسلامية”، وختم الشيخ جعفري رسالته “بوركت كل يد تقاوم في الضفة وغزة وكافة المدن والقرى. اننا وفي هذه الايام المباركة ننحني اجلالا أمام تضحياتكم ونضالكم والنصر حليفكم.”

المصدر: يونيوز