المفتي قبلان: ما بين القدس وغزة وجبهات المقاومة ومحاورها لحظة نصر ليس ببعيد

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، أن “ما يجري من عدوان ووحشية صهيونية اتجاه غزة والقدس يخص لبنان والمنطقة والعالم، والإنتصار لغزة والقدس ضرورة دين ودنيا وميزان منطقة وقيم. والموقف ضرورة حماية القدس وإغاثة غزة وفلسطين، والخيار مقاومة ومحور ممانع”.

واضاف: “سيثبت التاريخ القريب أن رهان البعض على التطبيع وتعويم الصهيوني خيار قاتل وفاشل وسيرتد عليه. فزمن انتصارات تل أبيب انتهى بدليل تسوية كل عدوان تقوم به وتتوسل قوى المنطقة لتأمينه، وما بين القدس وغزة وجبهات المقاومة ومحاورها لحظة تاريخ ونصر ليس ببعيد إن شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام