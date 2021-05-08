“شباب ثورة 14 فبراير” في البحرين:يوم القدس العالميّ موعدٌ مركزيّ لأحرار العالم مع فلسطين

أكد المجلس السياسي لـ”ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” اننا “سنبقى مع أبناء شعبنا المقاوم العين الساهرة على إحباط كلّ مخطّط أميركيّ وصهيونيّ يُحاك لأرض المنامة والقدس الشريف”.

وأضاف في بيان له، بمناسبة يوم القدس “لا شكّ في أنّ الأمّة من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها متعطّشة وتواقة لذلك اليوم الموعود الذي تتحرّر فيه فلسطين من أعداء الأمّة الصهاينة المحتلّين”.

واعتبر المجلس السياسي” أن شعب البحرين رفض “صفقة القرن” اللعينة وتطبيع حكّام آل خليفة مع الصهاينة، مضيفاً: “لقد أعلنّا ذلك في كلّ مناسبة، ولن نسمح بأن يدنّس الصهاينة المغتصبون أرضنا الطاهرة بالرغم من التواطؤ الدوليّ علينا وعلى ثورتنا المباركة”.

كما لفت المجلس إلى أنه في “يوم القدس العالميّ” يجدّد الوعد مع الشعب الفلسطيني، مضيفاً “نختم بدمائنا وأرواحنا على هذا الوعد والقسم، بأنّه لن نتخلّى عن شرفنا فلسطين، وسنفضح ممارسات النظام الخليفيّ العنصريّ المعادية علناً لشعبها، والذي يسعى إلى تدنيس أرض البحرين باستضافة الصهاينة ومنهم المجرم رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، في زيارة هي محلّ رفض واستنكار شديد من شعب البحرين”.

كذلك قال المجلس: “سنبقى مع أبناء شعبنا المقاوم العين الساهرة على إحباط كلّ مخطّط أميركيّ وصهيونيّ يُحاك لأرض المنامة والقدس الشريف؛ فيوم القدس لنا هو برنامج عمل مستمرّ لن يقف قطاره، ولن يهدأ حتى تحقيق الحلم والأمل العربيّ والإسلامي بأن تعود فلسطين حرّة مستقلّة بسيادة أبنائها المقدسيّين، وإنّ غداً لناظره قريب”.

المصدر: ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير