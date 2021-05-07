بلدية بيروت: فوج الحرس اوقف في قصقص مشتبها بإنتمائه الى تنظيمات إرهابية

اعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه “حوالي الساعة 19,00 من تاريخ الخميس 6-5-2021، اشتبهت دورية من فوج حرس بيروت بأحد الأشخاص في منطقة قصقص يحمل كيس على ظهره، بعد تفتيشه تبين أنه يحتوي على كابلات كهربائية يرجح أنها مسروقة وأدوات حادة وغيرها من الأدوات التي تستعمل في قطع وقص الكابلات، على الفور تم توقيفه واقتياده الى قيادة الفوج، وبناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تم التحقيق معه حيث تبين أنه سوري الجنسية يدعى ع.هـ وبحوزته 4 خطوط هاتفيه خلوية، و ما يقارب 24 صورة شمسية لأشخاص مجهولين، وبعد تفتيش هاتفه الخلوي تبين أنه يحتوي على شعارات تتعلق بتنظيمات ارهابية “داعش”، وهو ناشط في خمس مجموعات “واتس اب” تحت مسميات عسكرية عبر أرقام أجنبية وكل تلك المجموعات على تواصل مع تنظيمات ارهابية “داعش”.وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

كما افادت الدائرة انه “حوالي الساعة 18,00 من تاريخ 7-5-2021، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في محلة مار مخايل شارع أرمينيا، ثلاثة أشخاص خلال محاولتهم تفكيك وسرقة مكيفات هوائية من أحد المباني في المحلة، حيث ضبط بحوزتهم جهازي هاتف للشبكة الثابتة ومروحة ومستلزمات حاسوب، وتمت اعادة المسروقات إلى أصحابها وتسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام