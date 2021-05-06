الخارجية المغربية تستدعي سفيرتها في المانيا للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية المغربية الخميس “استدعاء سفيرتها في ألمانيا للتشاور على خلفية موقف ألمانيا إزاء أزمة الصحراء”.

وقالت وزارة إن “ألمانيا راكمت مواقفها العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة المغربية”، وأضافت “سجلت ألمانيا موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء الغربية”.

وتابعت الوزارة “جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن”.

واعتبرت الوزارة أن “هناك محاولة مستمرة لا هوادة فيها، للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب وتحديدا دوره في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة دون مبرّر من المشاركة في بعض الاجتماعات المخصصة لهذا الملف كتلك التي عقدت في برلين”.

المصدر: سبوتنيك