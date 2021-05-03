مقتل 20 جنديا في هجوم غربي أفغانستان

قُتل عشرون جنديا، اليوم الاثنين، عندما هاجم مسلحون موقعا عسكريا في ناحية بالابلوك بمقاطعة فرح غربي أفغانستان.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن عضو مجلس المقاطعة خير محمد نورزاي قوله: إن حركة طالبان حفرت نفقا يصل إلى موقع عسكري في ناحية بالابلوك وفجرته في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن عدد القتلى ربما يكون أكبر نظرا لإطلاق أعيرة نارية بعد الانفجار.

وفي غضون ذلك، أكد حاكم المقاطعة تاج محمد جاهد، وقوع الحادث، لافتا إلى أن الحادث وقع في منطقة شيوان بناحية بالابلوك المضطربة بعد أن فجر مسلحون نقطة تفتيش عسكرية، ما أسفر عن مقتل ستة جنود وفقد آخر.

وقال جاهد إن:”مسلحي طالبان فروا بعد تعرض صفوفهم لسقوط 10 قتلى وجرحى على الأرض”.

ومع ذلك، أعلن مسعود باختور، عضو مجلس مقاطعة فرح سابقا، مقتل 30 جنديا كانوا داخل القاعدة العسكرية جراء الانفجار.

المصدر: شينخوا