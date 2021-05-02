نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 31 حالة إيجابية

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29 و30 نيسان، وأظهرت النتائج وجود إحدى وثلاثين 31 حالة إيجابية.

وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 29/4/2021 كالآتي:

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة طهران: الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 30/4/2021 كالآتي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام