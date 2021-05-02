21 قتيلا وجريحا جراء حريق في صهاريج للوقود بأفغانستان

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون، مساء أمس السبت، جراء اندلاع حريق في العشرات من صهاريج نقل الوقود شمال العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالةAP عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق أريان قوله إن “المحققين وعناصر الإنقاذ قاموا بتمشيط المنطقة وتم انتشال سبع جثث كانت تحت الأنقاض فيما نقل المصابون وعددهم نحو 14 شخصاً إلى المستشفيات القريبة”.

وأوضح أريان أن “الحريق اندلع جراء شرارة لم يعرف مصدرها تسببت في اندلاع النيران في صهريج وقود وسرعان ما امتدت الى العديد من الناقلات القريبة الأخرى ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب العملاقة وأعمدة الدخان في السماء وإلحاق أضرار كبيرة في منازل ومحطة وقود بالمنطقة وتدمير عدة مبان وانقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء كابول”.

المصدر: وكالات