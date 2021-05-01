تقرير مصور | المتحور الهندي .. خطر لا تفيد معه إلاَّ الوقاية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2021 - 23:40

تقرير مصور | المتحور الهندي .. خطر لا تفيد معه إلاَّ الوقاية

منذ 1 ساعة 1 May، 2021
كورونا لبنان
تقارير مصورة - لبنان

المتحور الهندي لفيروس كورونا تهديد جديد لدول العالم وبينها لبنان.

 

المصدر: المنار

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