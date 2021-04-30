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April 30 2021 - 17:16

إصابات بين الفلسطينيين بقمع العدو الإسرائيلي لمسيرة في بيت دجن بالضفة المحتلة

منذ 28 mins 30 April، 2021
مواجهات
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب الجمعة أربعة فلسطينيين برصاص العدو الاسرائيلي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب قمع القوات الصهيونية مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وفنابل الغاز المسيل للدموع”.

وذكرت المصادر أن “شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، إضافة إلى ثلاث اصابات آخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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