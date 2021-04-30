النائب محمد نصرالله ناشد المعنيين المساعدة في مكافحة تلوث الليطاني

ناشد النائب في “كتلة التنمية والتحرير” محمد نصرالله في بيان، الوزارات والادارات ذات الصلة بقضية نفوق عشرات الاطنان من الاسماك على ضفاف بحيرةالقرعون، “الوقوف الى جانب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المشكورة، بشخص رئيسها وسائر العاملين فيها لقيامهم بأكثر من واجبهم”.

وتوجه بالشكر إلى البلديات والهيئات الكشفية والجمعيات “المشاركة في تقديم المساعدة بهذه القضية الوطنية، لشدة خطورتها على صحة ابناء المنطقة المحيطة”. واهاب بالمواطنين “عدم استهلاك الاسماك النافقة او الاتجار بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام