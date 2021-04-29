باسيل: لبنان اليوم، نتيجة الضغوطات والفساد انهار، يلزمه إصلاحات جذرية وبنيويّة، وهذا يتطلّب قراراً سياسياً لبنانياً غير مكتملة عناصره، ويلزمه حكومة من الإختصاصيين تكون مدعومة من القوى السياسية والبرلمانية الأساسية، دون ان يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة عليها وعلى منع هذه الإصلاحات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 17:50

باسيل: لبنان اليوم، نتيجة الضغوطات والفساد انهار، يلزمه إصلاحات جذرية وبنيويّة، وهذا يتطلّب قراراً سياسياً لبنانياً غير مكتملة عناصره، ويلزمه حكومة من الإختصاصيين تكون مدعومة من القوى السياسية والبرلمانية الأساسية، دون ان يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة عليها وعلى منع هذه الإصلاحات

منذ 1 ساعة 29 April، 2021
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