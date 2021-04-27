سوريا: القبض على مجموعة تتاجر بالآثار في طرطوس ومصادرة عشرات القطع

أعلن فرع الأمن الجنائي السوري في محافظة طرطوس عن مصادرة عدد كبير من القطع الأثرية المتنوعة بعد إلقاء القبض على عصابة امتهنت الاتجار بالآثار.

وقال رئيس فرع الأمن في طرطوس العقيد آصف العلي، إنه “بعد متابعة دقيقة تم إلقاء القبض على مجموعة مؤلفة من 15 شخصا في ريف طرطوس ومصادرة نحو 150 قطعة أثرية بحوزتهم وذلك بعد ورود معلومات بوجود مجموعة تتاجر بالآثار”.

وأضاف: “بعد الكشف على القطع الأثرية من قبل لجنة مختصة في مديرية آثار المحافظة، تبين أنها من النوع النادر وبناء عليه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المجموعة المقبوض عليها وإحالتها إلى القضاء أصولا”.

بدوره، أشار مدير آثار طرطوس مروان حسن، إلى أنه “تبين بعد الكشف، أن معظم هذه القطع الأثرية مهمة جدا، وتعود لفترات تاريخية مختلفة”.

وأوضح، أن “فرع الأمن الجنائي قام بتسليم المصادرات أصولا إلى مديرية آثار طرطوس ووضعت ضمن متحف المحافظة، وهي “عبارة عن مجموعة كبيرة من القطع المتنوعة التي تضم أواني زجاجية وفخارية ونقودا مختلفة ذهبية وفضية وبرونزية، إضافة إلى تماثيل وتمائم وخواتم وأختام وقراط ذهبية ومشابك شعر عاجية وسرج فخارية وبرونزية وأدوات زينة وغيرها”.

المصدر: سانا