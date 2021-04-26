مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 26-4-2021

حرَست صواريخُ غزةَ ابوابَ القدس، وفرضَ مقاوموها غَلَبةً للمقدسيينَ الذين صَلَّوا في اقصاها، وفي جَعبتِهم معادلةٌ جديدة.

لم يستطع الصهاينةُ اخفاءَ خيبتِهم من قدرةِ المقاومةِ الفلسطينيةِ على فرضِ معادلةِ الصواريخِ مقابلَ الهدوءِ في القدس، فلم يكن شيءٌ يوازي هُتافاتِ المقدسيينَ الظافرينَ سوى عويلِ المستوطنينَ على كيانِهم الذي يزدادُ ضعفاً، والواقفِ عندَ خطِّ الدفاع الـمُخجِلِ كما قال عضوُ الكنيست بن كبير ..

تغيرٌ كبيرٌ كسرَ السواترَ الحديديةَ عندَ بابِ العمود، ورفعَ على زيتونِ المدينةِ المقدسةِ بشارةَ نصرٍ جديدة ..

في لبنانَ ما من شيءٍ يُبشِّرُ بفرجٍ قريب، الدولةُ عالقةٌ عندَ الرمانِ المفخخِ سعودياً بملايينِ الرسائلِ السياسية، وعليهِ كانَ اجتماعُ بعبدا الامنيُ والسياسيُ اليومَ للبحثِ في ملابساتِ القرارِ السعودي بوقفِ الاستيرادِ الزراعي من لبنان، والنظرِ في التداعيات، معَ حرصِ اللبنانيينَ على افضلِ العلاقاتِ مع الدولِ العربيةِ كما قالَ رئيسُ الجمهوريةِ العماد ميشال عون.

لكنَ السعوديةَ فاجأت لبنانَ بقرارِها، بحسبِ رئيسِ حكومةِ تصريفِ الاعمال حسان دياب الذي أكدَ وقوفَ لبنانَ الى جانبِ السعوديةِ لمحاربةِ شبكاتِ التهريبِ بفروعِها اللبنانيةِ والسعودية، اما التوقفُ عن استيرادِ الزراعاتِ اللبنانية ِفلا يمنعُ تهريبَ المخدرات، وانما التعاونُ هو من يساعدُ على ضبطِ هذه الشبكاتِ بحسبِ الرئيس دياب.

حكومياً وبحسبِ المعطياتِ لم يعد هناكَ جمودٌ على طريقِ التأليف ، بل باتَ حريقاً يلتهمُ ما تبقى من اوراقِ حل، والارقُ ممتدٌ على طولِ الملفاتِ وعرضِها.

المصدر: قناة المنار