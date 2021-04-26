تقرير مستشفى رفيق الحريري: 106 إصابات و49 حالة حرجة ولا وفيات و366 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2021 - 21:46

تقرير مستشفى رفيق الحريري: 106 إصابات و49 حالة حرجة ولا وفيات و366 لقاحا

منذ 1 ساعة 26 April، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 228
AstraZeneca: 138

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 462 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 106

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 20

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1118 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 49

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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