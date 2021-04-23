إحصاءات غرفة التحكم: 17 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2021 - 10:38

إحصاءات غرفة التحكم: 17 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة (الوكالة الوطنية)

منذ 44 mins 23 April، 2021
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