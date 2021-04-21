جبهة العمل: وضع العصي في دواليب تشكيل الحكومة يزيد الانهيار والفلتان

حملت جبهة العمل الاسلامي في لبنان ببيان، “الدولة بكافة مسؤوليها، مسؤولية الحال المزرية والخطيرة التي وصل إليها لبنان بسبب التعنت والمكابرة واللامبالاة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

ودعت إلى “ضرورة وقف المهاترات والتراشق السياسي والاعلامي فورا، والعمل بصدق وإخلاص على إنقاذ الوطن من وضعه المأزوم من خلال تشكيل حكومة إنقاذية تضع خططا واضحة لحل الأزمات التي يئن منها الوطن والمواطن”.

وأكدت الجبهة “ضرورة وضع حد لغول الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين أفقروا الشعب وأوصلوا البلاد إلى حافة الهاوية من الانهيار الجحيمي، ورفع الغطاء السياسي عنهم فورا وسوقهم إلى قوس العدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

ورأت أن “وضع العصي في دواليب تشكيل الحكومة لن يؤدي إلا إلى المزيد من حال الانهيار والافقار والفوضى والفلتان، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى الاستقرار الداخلي ووقف كل محاولات زعزعة الأمن في البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام