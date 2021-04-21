الخارجية الروسية استدعت نائب السفير الأمريكي في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت نائب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بارت غورمان الأربعاء.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل عن أسباب الاستدعاء.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير جون سوليفان سيغادر إلى الولايات المتحدة قبل نهاية هذا الأسبوع لكنه سيعود إلى موسكو “في غضون الأسابيع القادمة”، فيما كشف سوليفان أنه ينوي زيارة عائلته ولقاء أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة الذين لم تسنح له فرصة للتشاور معهم منذ وافق على مواصلة أداء مهامه في منصب السفير بدون تحديد مدة عمله في موسكو.

المصدر: روسيا اليوم