بعد اكتشاف جسم مشبوه.. إخلاء محطة قطارات في لندن

أخلت الأجهزة الامنية البريطانية الاربعاء محطة قطارات “جسر لندن” على خلفية اكتشاف جسم مشبوه، تبين انه لا يشكل أي خطر.

وأعلنت شركة قطارات الجنوب البريطانية أن “إخلاء المحطة جاء كإجراء احترازي”، واضافت أن الأجهزة الطارئة تتعامل مع حادث هناك”.

من جانبها، أكدت شرطة النقل البريطانية أن “إغلاق محطة جسر لندن جاء بعد منتصف نهار اليوم على خلفية ورود بلاغات عن اكتشاف جسم مشبوه على متن أحد القطارات”، مشيرة إلى أن “الضباط الخبراء يتعاملون مع هذا الجسم”.

وأعلنت الشرطة أن “ضباطها وصلوا إلى الجسم وتأكدوا من أنه لا يشكل أي خطر”، وقد استأنفت المحطة العمل.

المصدر: روسيا اليوم